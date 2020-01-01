Ростов-на Дону, ул. Семашко 79 Лекторий «Открытый Космос»

Школа развития мышления и интеллекта  Онлайн развивающие курсы                          

Авторская методика Владимира Ядрышникова

Вводное занятие - БЕСПЛАТНО!

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Зачем развивать мышление и интеллект?

Лавинообразное увеличение каждодневной информации, эмоциональная перегруженность – вот проблемы, с которыми сталкивается человек в современном мире.

Развитие мышления и интеллекта дают возможность управлять своими эмоциями и принимать эффективные решения. Развитые мышление и интеллект позволяют строить нам свою жизнь такой, какой мы хотим ее видеть.

После обучения в школе развития мышления и интеллекта вы сможете

Управлять своими эмоциями  Принимать наиболее эффективные решения Видеть и жить в реальности, а не иллюзиях Избавиться от заблуждений, предрассудков и чужих мнений Жить «своей головой» Создать гармонию в семье Научиться понимать окружающих людей Обрести способности анализа и прогнозирования

Как проходят занятия

Обучение проходит в онлайн формате, в форме практических тренировок, целью которых является формирование и закрепление навыков мышления, развитие интеллекта и осознанное управление ими.

Усвоение материала происходит пошагово – от простого, к сложному. Без освоения предыдущих навыков и умений невозможно усвоение последующих.

Тренировки проводятся в группах до 30 человек. Возможна организация индивидуальных занятий и консультаций. Продолжительность занятия – 90 минут, 1 раз в неделю.

Обязательное выполнение домашнего задания. Консультативное сопровождение, общение в специально созданной группе WhatsApp.

Вы просто приходите на пробное занятие, знакомитесь с преподавателем, общаетесь, участвуете в обсуждении, смотрите, все ли вам нравится.

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Для кого предназначены занятия в нашей школе развития мышления и интеллекта?

Развитие мышления и интеллекта положительно сказывается в любом возрасте, формируются новые нейронные связи в коре головного мозга, увеличивается продолжительность жизни.

Для взрослых

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Для детей

Планируется

Об авторе методики

Авторская школа развития мышления и интеллекта Владимира Ядрышникова, кандидата психологических наук, автора многих развивающих программ.

На основе 40 летнего опыта исследований и занятий практиками в области развития человека и его способностей, мной разработана программа развития интеллекта и мышления, которая позволяет существенно повысить мыслительные и интеллектуальные возможности человека. Возможности развития по данной программе выходят далеко за рамки современных известных возможностей интеллектуальной и мыслительной деятельности человека. 

4
года в НИИ биофизики
12
лет преподавания в вузах
16
авторских методик
24
года частной практики
40
лет научных исследований
2500
учеников по всему миру

Видео о школе развития мышления и интеллекта

Часто задаваемые вопросы

1. Чем обучение в вашей школе отличается от других школ развития мышления?
2. Можно ли выбрать любой курс из предлагаемой программы развития?
3. Сколько времени потребуется, чтобы пройти все 9 курсов?
Длительность развития первых 4 курсов составляет приблизительно 2 года. Все более высокие курсы по времени невозможно точно определить. Развитие как процесс во многом зависит от способностей занимающегося, его усилий в самостоятельной работе, потенциале развития. Высшие курсы – 7, 8, 9 доступны не всем. У каждого занимающегося в процессе развития проявляется их личный потолок способностей и его, как показывает практика, невозможно за короткий срок изменить.
4. Есть ли консультативное сопровождение во время и после прохождения курсов развития?
5. Занятия проводятся только онлайн или есть другие формы тренировок?

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Программа обучения

I БАЗОВЫЙ КУРС. Подготовительный уровень (8 занятий).

Формируемые навыки: Наблюдение за мыслительными процессами. Управление вниманием. Анализа мыслей. Углубление в мыслительный процесс. Исследование зарождения мыслей. Навыки раскрытия "предмысли". Навыки различения эмоций, чувств и состояний. Формирование начального уровня "Проникновения в суть вещей".

II КУРС ЛИНЕЙНОГО МЫШЛЕНИЯ. Уровень линейного мышления (12 занятий).

Формируемые навыки: Управление вниманием. Концентрации внимания. Изучение интеллекта. Настройка соотношения интеллект-мышление. Развитие навыка Проникновения в суть вещей. Категориальный анализ. Анализ позиции. Масштабирование мыслительных процессов.

III КУРС ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ. Уровень широкого линейного мышления (15 занятий).

Подготовительный этап к уровню «Аналитик» Формируемые навыки: Формирование пространства мышления. Определение Точек Силы пространства мышления. Анализ функциональных свойств точек силы. Анализ влияния точек силы на пространство мышления. Определение заблуждений. Освобождение от заблуждений. Определение фактов и реальности. Определение "мнение". Анализ и управление фактами, заблуждениями, иллюзиями и мнениями в пространстве мышления. Области личных знаний, сознания, сингулярности знаний.

IV КУРС МЫШЛЕНИЕ-ВИДЕНИЕ (18 занятий).

Формируемые навыки: Построение образно-визуального пространства мышления. ВИдение, видЕние, придумывание. Многопотоковое внимание. Устойчивость внимания. Проникновение в суть вещей. Динамическое пространство мышления. Переход и удержание ВИдения. Анализ Видения. Навык формирования и удержания динамического Видения. Анализ динамического вИдения. Синтез динамического вИдения. Достижения Осознанности в пространстве мышления вИдения. Основы прогностического анализа.

V КУРС МОЯ КАРТИНА МИРА (20 занятий).

Формируемые навыки: Навык рассмотрения внутреннего пространства. Определение точек силы. Определение функций и особенностей точек силы. Определение степени воздействия точек силы. Выход в нейтральные зоны мышления. Навык анализа пространства нейтральной зоны мышления. Определение понимания. Определение Осознанности. Формирование навыка достижения осознанности.

VI КУРС ОБЪЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ. VII КУРС ПОТОКОВОЕ ЛИНЕЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ. VIII КУРС ПОТОКОВОЕ ОБЪЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ. IX КУРС МНОГОПОТОКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ.

Длительность каждого курса определяется человеческими адаптивными возможностями к новому. После каждого курса рекомендуется делать небольшой перерыв (2-4 недели) для адаптации к происходящим изменениям. Последующие курсы по продолжительности определяются индивидуальными способностями учащихся.

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