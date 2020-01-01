Школа развития мышления и интеллекта  Онлайн развивающие курсы                          

1. Чем обучение в вашей школе отличается от других школ развития мышления? В Школе мы не занимаемся обучением. Мы занимаемся развитием. Развитие связано с управлением мыслительными и интеллектуальными процессами. Это нелегко, требует больших сил и времени от занимающихся. Но, как результат, формируются новые нейронные связи в коре головного мозга. Неупорядоченная мыслительная деятельность приобретает стройную, эффективную систему управления, как собственной жизни, так и любого процесса – профессии, бизнеса, личностных отношений, собственных эмоциональных состояний.

2. Можно ли выбрать любой курс из предлагаемой программы развития? Выбрать можно, мы не можем вам этого запретить. Но, все курсы построены в пошаговой последовательности развития. Если у вас нет сформированных развитых навыков предыдущих курсов, то развитие по ВЫБРАННОМУ вами курсу будет практически недостижимо. Вы будете постоянно сталкиваться с проблемой непонимания и неспособности выполнить то, что не развито предыдущими курсами.

3. Сколько времени потребуется, чтобы пройти все 9 курсов? Длительность развития первых 4 курсов составляет приблизительно 2 года. Все более высокие курсы по времени невозможно точно определить. Развитие как процесс во многом зависит от способностей занимающегося, его усилий в самостоятельной работе, потенциале развития. Высшие курсы – 7, 8, 9 доступны не всем. У каждого занимающегося в процессе развития проявляется их личный потолок способностей и его, как показывает практика, невозможно за короткий срок изменить.

4. Есть ли консультативное сопровождение во время и после прохождения курсов развития? Да, мы всегда открыты и всегда готовы помочь нашим ученикам как во время тренировок на курсах, так и после.