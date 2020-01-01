Школа развития мышления и интеллекта  Онлайн развивающие курсы                          

Программа обучения
I БАЗОВЫЙ КУРС.
Подготовительный уровень (8 занятий).
Формируемые навыки:
Наблюдение за мыслительными процессами.
Управление вниманием.
Анализа мыслей.
Углубление в мыслительный процесс.
Исследование зарождения мыслей.
Навыки раскрытия "предмысли".
Навыки различения эмоций, чувств и состояний.
Формирование начального уровня "Проникновения в суть вещей".
II КУРС ЛИНЕЙНОГО МЫШЛЕНИЯ.
Уровень линейного мышления (12 занятий).
Формируемые навыки:
Управление вниманием.
Концентрации внимания.
Изучение интеллекта.
Настройка соотношения интеллект-мышление.
Развитие навыка Проникновения в суть вещей.
Категориальный анализ.
Анализ позиции.
Масштабирование мыслительных процессов.
III КУРС ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ.
Уровень широкого линейного мышления (15 занятий).
Подготовительный этап к уровню «Аналитик»
Формируемые навыки:
Формирование пространства мышления.
Определение Точек Силы пространства мышления.
Анализ функциональных свойств точек силы.
Анализ влияния точек силы на пространство мышления.
Определение заблуждений.
Освобождение от заблуждений.
Определение фактов и реальности.
Определение "мнение".
Анализ и управление фактами, заблуждениями, иллюзиями и мнениями в пространстве мышления.
Области личных знаний, сознания, сингулярности знаний.
IV КУРС МЫШЛЕНИЕ-ВИДЕНИЕ (18 занятий).
Формируемые навыки:
Построение образно-визуального пространства мышления.
ВИдение, видЕние, придумывание.
Многопотоковое внимание.
Устойчивость внимания.
Проникновение в суть вещей.
Динамическое пространство мышления.
Переход и удержание ВИдения.
Анализ Видения.
Навык формирования и удержания динамического Видения.
Анализ динамического вИдения.
Синтез динамического вИдения.
Достижения Осознанности в пространстве мышления вИдения.
Основы прогностического анализа.
V КУРС МОЯ КАРТИНА МИРА (20 занятий).
Формируемые навыки:
Навык рассмотрения внутреннего пространства.
Определение точек силы.
Определение функций и особенностей точек силы.
Определение степени воздействия точек силы.
Выход в нейтральные зоны мышления.
Навык анализа пространства нейтральной зоны мышления.
Определение понимания.
Определение Осознанности.
Формирование навыка достижения осознанности.
VI КУРС ОБЪЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ.
VII КУРС ПОТОКОВОЕ ЛИНЕЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ.
VIII КУРС ПОТОКОВОЕ ОБЪЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ.
IX КУРС МНОГОПОТОКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ.
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ.
Длительность каждого курса определяется человеческими адаптивными возможностями к новому. После каждого курса рекомендуется делать небольшой перерыв (2-4 недели) для адаптации к происходящим изменениям.
Последующие курсы по продолжительности определяются индивидуальными способностями учащихся.